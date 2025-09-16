Divo di Hollywood e protagonista di indimenticabili storie d’amore al cinema, Robert Redford ha fatto sognare milioni di ragazze in tutto il mondo. Considerato fra gli attori più sexy del pianeta, ha recitato al fianco di Meryl Streep, Demi Moore, Jane Fonda e Natalie Wood. Con alcune star, in particolare con le ultime due, si sono diffuse indiscrezioni di presunti flirt, tuttavia mai confermati. In tutta la vita, Redford ha amato, e sposato, due donne: la prima è stata Lola Van Wagenen, madre dei suoi quattro figli, da cui ha divorziato nel 1985 dopo quasi 30 anni di matrimonio. La seconda, rimasta al suo fianco fino alla fine, è l’artista e pittrice tedesca Sibylle Szaggars, con cui è convolato a nozze nel 2009. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Sibylle Szaggars, chi è la moglie di Robert Redford