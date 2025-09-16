Siamo ancora nel pieno del Mondiale di F1 2025 e già pensiamo al 2026

Mancano ancora otto gare della stagione 2025 di Formula 1 eppure possiamo già proiettarci alla prossima stagione, perché la FIA ha reso noto il calendario delle gare del 2026, con alcune importanti novità. Niente Imola, la prima volta di Madrid. La notizia principale, purtroppo per gli appassionati italiani, è che il prossimo anno non ci sarà il Gran Premio di Imola, sostituito per la prima volta da quello di Madrid (il circuito è in attesa dell'omologazione definitiva). Saliranno così a due il numero di gare spagnole (confermata la tappa anche a Barcellona), mentre restano tre i GP statunitensi, a Miami, Austin e Las Vegas.

Nella F1 del futuro ci sono più Sprint: potrebbero salire a 10 per stagione nel 2027 - La Formula 1 sta considerando di aumentare il numero di gare sprint in stagione da sei a dieci già dal 2027, trainata dalla forte domanda dei circuiti e dall'interesse crescente dei promoter, sempre p ...

F1, il mondiale torna in pista a Zandvoort - Dopo quasi un mese di pausa torna la formula 1 con il gran premio d'Olanda che di fatto darà il via alla seconda metà del mondiale.