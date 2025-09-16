sia un anno proficuo per tutti

Sono arrivati anche gli auguri del sindaco Francesco Persiani a tutti gli studenti che da lunedì mattina hanno ricominciato ad andare a scuola. E il primo cittadino lo fa dalla struttura Villette A (nella foto), progetto che l’amministrazione comunale ha seguito con impegno e sul quale ha creduto da subito. Il sindaco ha affidato ai suoi canali social le prime impressioni per un anno che è appena cominciato e per un progetto che si è completato: "Sono lieto di poter augurare a tutti gli studenti della nostra città un proficuo anno scolastico. Ho voluto essere qui, da Villette A, questa nuova scuola, che abbiamo attivato, progettato e realizzato, e che da oggi parte effettivamente in maniera concreta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

