Sia un anno proficuo per tutti
Sono arrivati anche gli auguri del sindaco Francesco Persiani a tutti gli studenti che da lunedì mattina hanno ricominciato ad andare a scuola. E il primo cittadino lo fa dalla struttura Villette A (nella foto), progetto che l'amministrazione comunale ha seguito con impegno e sul quale ha creduto da subito. Il sindaco ha affidato ai suoi canali social le prime impressioni per un anno che è appena cominciato e per un progetto che si è completato: "Sono lieto di poter augurare a tutti gli studenti della nostra città un proficuo anno scolastico. Ho voluto essere qui, da Villette A, questa nuova scuola, che abbiamo attivato, progettato e realizzato, e che da oggi parte effettivamente in maniera concreta".
Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale augurano un sereno e proficuo Anno Scolastico a studenti, docenti, al Dirigente e a tutto il personale dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino". Che sia per tutti voi un percorso ricco di scoperte
