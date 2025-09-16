Si sono lasciati Carlo e Camilla l’indiscrezione | perché non lo direbbero

Carlo e Camilla, uniti per decenni da una storia d’amore travagliata e ostacolata dalle convenzioni reali, oggi sarebbero lontani. Secondo indiscrezioni provenienti da Oltreoceano, il Re e la Regina consorte vivrebbero di fatto separati: lei stabilmente nella sua casa privata, Ray Mill House, nel Wiltshire, lui tra Highgrove e Clarence House. Un divorzio silenzioso, mai formalizzato, per non incrinare ulteriormente l’immagine della monarchia britannica, già provata da scandali e tensioni. Le voci raccontano di un matrimonio ormai ridotto a mera rappresentanza. Pubblicamente Camilla non manca mai di affiancare il marito, soprattutto ora che Carlo è malato di cancro, ma dietro le quinte il rapporto si sarebbe logorato fino a spezzarsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: sono - lasciati

Perché katia ricciarelli e pippo baudo si sono lasciati: tutti i dettagli dalla vicina

Giuseppe e Rosanna si sono lasciati dopo Uomini e Donne: cosa è successo

Perchè Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati: ecco cosa è successo davvero

“Mi sento presa in giro, gli ho dato tutto e poi mi sono ritrovata senza nulla” Denise e Marco, che dopo un tentativo di riavvicinamento si sono lasciati in modo definitivo - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo e Camilla, matrimonio finito, altro duro colpo per la monarchia; Camilla, l’amore di sempre. Con Carlo si sono lasciati e ritrovati. E gli inglesi l’hanno accettata; La prima volta che i tabloid inglesi hanno fiutato l'affaire clandestino tra Carlo e Camilla.

Re Carlo e Camilla, matrimonio finito: “Divorziati in tutto tranne che nel nome” - Re Carlo e Camilla fingono di stare insieme in pubblica, ma in realtà vivono già da separati. Segnala dilei.it

Accadde oggi: Carlo d’Inghilterra diventa re. E Schumacher lascia le corse - Lo stesso giorno, ma del 2006, il campionissimo della Ferrari lascia la Formula 1. Segnala msn.com