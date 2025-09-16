Si schiantano con il fuoristrada in Tanzania morte 4 suore | tra loro anche l’italiana suor Nerina De Simone
Quattro suore della Congregazione Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono decedute in Tanzania dopo un grave incidente stradale. Nello scontro con un mezzo pesante sulla strada che avrebbe dovuto portare le religiose all'aeroporto, è morto anche l'autista. Un'altra suora è ricoverata in gravi condizioni. Una delle vittime è italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
