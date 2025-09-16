Si schiantano con il fuoristrada in Tanzania morte 4 suore | tra loro anche l’italiana suor Nerina De Simone

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro suore della Congregazione Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono decedute in Tanzania dopo un grave incidente stradale. Nello scontro con un mezzo pesante sulla strada che avrebbe dovuto portare le religiose all'aeroporto, è morto anche l'autista. Un'altra suora è ricoverata in gravi condizioni. Una delle vittime è italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schiantano - fuoristrada

Si schiantano con il fuoristrada in Tanzania, morte 4 suore di cui una italiana

Si schiantano con il fuoristrada in Tanzania, morte 4 suore di cui una italiana; Bus turistico precipita nel Po da un ponte a Torino: morto l’autista del veicolo; Storia di Lolita, star della musica italiana straziata a morte con un collo di bottiglia.

schiantano fuoristrada tanzania morteSi schiantano con il fuoristrada in Tanzania, morte 4 suore di cui una italiana - Quattro suore della Congregazione Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono decedute in Tanzania dopo un grave incidente stradale ... Lo riporta fanpage.it

Incidente in Tanzania: morte 4 suore, una di loro è italiana - Le religiose erano dirette verso l'aeroporto di Mwanza, a bordo di fuoristrada. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Schiantano Fuoristrada Tanzania Morte