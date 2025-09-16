Vi siete mai chiesti perché il cibo sembra insapore quando avete il raffreddore? La risposta è più semplice di quanto pensiate: olfatto e gusto sono profondamente legati. Un nuovo studio del Karolinska Institutet, pubblicato su The Conversation, svela i meccanismi cerebrali che collegano questi due sensi, aprendo nuove prospettive sulla percezione del sapore e sulle nostre scelte alimentari. Mentre i recettori del gusto sulla lingua identificano le componenti base come dolce, salato, amaro, aspro e umami, l’aroma del cibo, percepito attraverso il naso grazie alla “retro-olfazione”, completa l’esperienza gustativa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Si mangia anche col naso, non solo con la bocca: la scienza lo ha appena confermato