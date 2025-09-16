Si intrufola nella sagrestia della chiesa Stella Maris ma viene notato da carabiniere fuori servizio denunciato

Avrebbe forzato la porta di ingresso della chiesa Beata Vergine Maria Stella Maris di Pescara e si sarebbe intrufolato nella sagrestia. Ma è stato notato e bloccato da un carabiniere libero dal servizio.Per questa ragione un uomo di 43 anni di Montesilvano è stato deferito all'autorità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it