N on aveva neanche 15 anni Paolo Mendico e si è tolto la vita l’11 settembre 2025, impiccandosi nella sua cameretta con la cordicella di una trottola. Lo ha fatto poche ore prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Un caso di bullismo, l’ennesimo, che ha portato un ragazzo al suicidio. Camilla Mancini per la Giornata contro il bullismo: «Attraverso la condivisione del dolore si può rinascere» X Leggi anche › Il bullismo uccide. Dal 13enne di Palermo a Carolina Picchio. Il padre: «Ripiombo in quel baratro» Il suicidio del 15enne Paolo Mendico, vittima di bullismo a Latina. La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, sequestrato i telefoni cellulari di Paolo e di alcuni coetanei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si è impiccato con la cordicella di una trottola. Il disagio giovanile ci sconvolge così, quando arriva sulle pagine dei giornali. Nella quotidianità, consideriamo i nostri figli imprendibili, e basta. Ma non è così, spiega un esperto