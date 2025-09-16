D esenzano del Garda, 15 set. (askanews) – A Desenzano del Garda è stato inaugurato “Adopt Rivers and Lakes”, un’iniziativa che unisce azioni concrete di raccolta rifiuti, attività di monitoraggio scientifico e campagne di sensibilizzazione per la tutela degli ecosistemi di acqua dolce. Abbiamo parlato con Luigi Agresi, WWF Italia: “Il progetto Adopt Rivers and Lakes nasce nell’ambito delle iniziative che dà nel WWF Italia porta avanti per la tutela delle acque interne. Acque interne il cui buono stato è fondamentale non solo perché la tutela della biodiversità è un valore in sé ma anche per i servizi ecosistemici che questi ambienti forniscono a tutti noi, a cominciare dall’acqua ovviamente che è la risorsa forse più basilare di tutte”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Si chiama "Adopt Rivers and Lakes" il progetto a tutela dell'inquinamento di fiumi e laghi causato da rifiuti, in particolare plastica ma anche altri materiali. Nei mesi di settembre e ottobre 2025 si interverrà su 50 tratti di fiumi e laghi, 8 fondali e 2 tratti di costa in tutto il territorio nazionale