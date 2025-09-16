Si chiama Adopt Rivers and Lakes il progetto a tutela dell' inquinamento di fiumi e laghi causato da rifiuti in particolare plastica ma anche altri materiali Nei mesi di settembre e ottobre 2025 si interverrà su 50 tratti di fiumi e laghi 8 fondali e 2 tratti di costa in tutto il territorio nazionale
D esenzano del Garda, 15 set. (askanews) – A Desenzano del Garda è stato inaugurato “Adopt Rivers and Lakes”, un’iniziativa che unisce azioni concrete di raccolta rifiuti, attività di monitoraggio scientifico e campagne di sensibilizzazione per la tutela degli ecosistemi di acqua dolce. Abbiamo parlato con Luigi Agresi, WWF Italia: “Il progetto Adopt Rivers and Lakes nasce nell’ambito delle iniziative che dà nel WWF Italia porta avanti per la tutela delle acque interne. Acque interne il cui buono stato è fondamentale non solo perché la tutela della biodiversità è un valore in sé ma anche per i servizi ecosistemici che questi ambienti forniscono a tutti noi, a cominciare dall’acqua ovviamente che è la risorsa forse più basilare di tutte”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
«Adopt Rivers and Lakes»: un progetto per tutelare fiumi e laghi in pericolo, ripulendoli dai rifiuti - Al via dal Lago di Garda il progetto di Wwf Italia, supportato da Lidl Italia, che mira a tutelare i bacini di acqua dolce con azioni concrete di pulizia delle sponde e dei fondali per contrastare l'i ... corriere.it scrive
‘Adopt Rivers and Lakes’, al via a Desenzano del Garda la partnership fra WWF Italia e Lidl Italia - Le rive e i fondali di Desenzano del Garda si sono trasformati in un cantiere di cittadinanza attiva: circa 100 volontari e volontarie hanno raccolto rifiuti abbandonati lungo il litoral ... Scrive cn24tv.it