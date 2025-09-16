Si cercano lavoratori per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 | ecco i mille posti disponibili
Mille persone da assumere per le Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina. Randstad, partner delle risorse umane dei Giochi Olimpici e Paralimpici, cerca 1.000 lavoratori per collaborare con Fondazione Milano Cortina 2026.Il Recruiting dayLa data da cerchiare sul calendario è quella del 22. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: cercano - lavoratori
Casa in affitto a Napoli? La cercano sempre più lavoratori in trasferta sotto il Vesuvio
Confartigianato, in provincia di Treviso si cercano oltre diecimila lavoratori
L’ondata di nuove assunzioni nei prossimi 5 anni: servono almeno 3 milioni di nuovi lavoratori. Le regioni con più occasioni e chi cercano le aziende
Residenti, lavoratori stagionali e turisti cercano di partire a bordo di traghetti o via aria - facebook.com Vai su Facebook
Aziende salentine cercano personale: 511 i posti di lavoro disponibili https://ift.tt/ewiyBp0 https://ift.tt/DzF7ZdJ - X Vai su X
Si cercano lavoratori per le Olimpiadi Milano Cortina 2026: ecco i mille posti disponibili; Milano Cortina, al via la selezione di mille lavoratori: 150 per la Val di Fiemme; Lavorare per le Olimpiadi Milano-Cortina: si cercano 4.500 persone da assumere.
Si cercano lavoratori per le Olimpiadi Milano Cortina 2026: ecco i mille posti disponibili - Randstad, partner delle risorse umane dei Giochi Olimpici e Paralimpici, cerca 1. Riporta milanotoday.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, caccia a 1.000 lavoratori: lunedì 22 settembre la selezione. Che figure servono e in quali città - Il 22 settembre il “recruiting day” organizzato da Randstad nella sede della Fondazione in via della Boscaiola: non serve prenotazione. Come scrive msn.com