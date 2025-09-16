Si allaga la scuola nuova Asciugata in tempo record

Una perdita d'acqua nella nuova scuola primaria ha rischiato di rovinare il primo giorno di lezioni a Mercatino Conca, ma l'intervento del personale scolastico, degli operai del Comune e degli amministratori – in prima persona – ha scongiurato il pericolo, anche se il danno all'edificio rimane. Ad accorgersi del problema è stata la moglie del sindaco Omar Lavana, Carla, che attorno alle 6.30 di mattina, passando a piedi vicino alla struttura, ha sentito un forte rumore di gocciolamento. Allarmata, ha contattato il vicesindaco Luciano Penserini, che, aprendo la scuola, si è trovato di fronte due piani allagati, con l'acqua che scendeva dal soffitto a causa della rottura di un tubo di adduzione sotto a un lavandino.

