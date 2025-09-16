Shock a Uomini e Donne | il trono di Rosario è già finito

Nemmeno il tempo di iniziare che è già finito. Sembrava tutto pronto per l’ arrivo sul trono di Rosario Guglielmi, ma la tredicesima edizione di Temptation Island non smette di regalare clamorosi colpi di scena. A poche ore dalla conferma del suo arrivo a Uomini e Donne, il 27enne siciliano è già stato ‘detronizzato’ dal programma del pomeriggio di Canale 5. Come vi abbiamo anticipato, questo pomeriggio è stata infatti registrata la prima puntata di Uomini e Donne che avrebbe dato il via al trono di Guglielmi. Tuttavia, il percorso del ragazzo è stato bloccato sul nascere dall’ex fidanzata Lucia Ilardo, lasciata in tronco per le chiacchierate frequentazioni estive con gli ex tentatori Andrea e Salvatore e ignara del fatto che Rosario avesse accettato di salire sul trono. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

