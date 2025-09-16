Shein il colosso del fast fashion e il tradimento di Stradella dopo aver detto che l’Italia è cruciale | cosa succede nel Pavese

Milano – La decisione della multinazionale Shein di chiudere il centro logistico di Stradella, nell’Oltrepò Pavese, nell’Oltrepò Pavese, costerà oltre 450 posti di lavoro: non solo i 311 licenziamenti dei dipendenti a tempo indeterminato, ma anche i circa 150 contratti in scadenza che non verranno rinnovati. La chiusura del polo – il secondo in Europa per dimensione – sarà definitiva entro la fine dell’anno e l’attività verrà trasferita in Polonia, dove i costi sono più bassi: l’annuncio è arrivato il 15 settembre durante l’incontro in Prefettura a Pavia tra i sindacati e Fiege Logistics, la società che gestisce la logistica per conto del gigante cinese dell’abbigliamento a basso costo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Shein, il colosso del fast fashion e il tradimento di Stradella dopo aver detto che “l’Italia è cruciale”: cosa succede nel Pavese

