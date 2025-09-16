Sgominato banda degli orologi di lusso tra Napoli e Caserta scattano nove arresti

Sgominata organizzazione specializzata nel riciclaggio e nella ricettazione di orologi di lusso. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura, nei confronti di nove persone tra i 20 e i 49 anni. Per un 49enne è stato disposto il carcere, mentre gli altri otto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sgominato banda degli orologi di lusso tra Napoli e Caserta, scattano nove arresti

In questa notizia si parla di: sgominato - banda

I carabinieri di Santa Maria Capua Vetere hanno sgominato una banda specializzata nei furti di mezzi agricoli nella provincia di #Caserta. Un giro d'affari da oltre 100mila euro. Quattro le misure cautelari eseguite oggi, 5 settembre: un arresto in carcere, uno ai - facebook.com Vai su Facebook

Gioielli, orologi di lusso e denaro: ecco il bottino della banda che svaligiava alloggi nel Cuneese; Porto Cervo, furti e aggressioni: in manette la banda degli orologi; Sgominata la banda degli orologi di lusso: ecco che fine fanno i Rolex rapinati in strada.

Sgominata banda di rapinarolex, l’arrestato alla polizia: “Chi non ha 82mila euro in casa?” - La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato 9 persone, ritenute inquadrate in una banda specializzata in furti, rapine e ricettazione di orologi di lusso ... Da fanpage.it

Banda di "rapina Rolex" sgominata dalla Polizia a Napoli - Sono ritenute appartenenti a una banda dedita alla ricettazione e al riciclaggio di orologi di lusso rubati le nove persone arrestate dalla Squadra Mobile di Napoli al termine di indagini coordinate d ... Riporta ansa.it