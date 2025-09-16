Sgominata banda di rapina Rolex l'arrestato alla polizia | Chi non ha 82mila euro in casa?

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato 9 persone, ritenute inquadrate in una banda specializzata in furti, rapine e ricettazione di orologi di lusso; recuperati 82mila euro e orologi per 450mila euro.

In questa notizia si parla di: sgominata - banda

Banda di "rapina Rolex" sgominata dalla Polizia a Napoli - Sono ritenute appartenenti a una banda dedita alla ricettazione e al riciclaggio di orologi di lusso rubati le nove persone arrestate dalla Squadra Mobile di Napoli al termine di indagini coordinate d ...

Sgominata banda di rapinarolex, l'arrestato alla polizia: "Chi non ha 82mila euro in casa?" - La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato 9 persone, ritenute inquadrate in una banda specializzata in furti, rapine e ricettazione di orologi di lusso ...