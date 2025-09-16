Sgombero e dietrofront I familiari costretti a cercare un altro posto per i non autosufficienti

"Lasciate vivere i nostri genitori a casa loro". La frase, scritta a mano su un lenzuolo e appesa ai cancelli della cohousing di Campoluci, è rimasta a lungo sotto gli occhi di chi, ieri, ha assistito al principio di sgombero della struttura. In silenzio, tra le auto dei Carabinieri, il Nucleo Nas, la Polizia Municipale, i sanitari della Asl Tse e i volontari di Anpas e Misericordia di Arezzo, si è consumato un momento di grande tensione emotiva. Nessuno dei parenti ha rilasciato il consenso al trasferimento dei propri cari, e così il Tribunale ha deciso per la terza volta di rinviare lo sgombero, in attesa di individuare soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

