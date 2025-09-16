Sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna Stefano De Martino rompe il silenzio | la risposta a Gerry Scotti

News TV. La nuova stagione televisiva si è accesa con una delle rivalità più attese: Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna. Da un lato Stefano De Martino, il giovane conduttore che ha ereditato il gioco dei pacchi di Rai 1, dall’altro Gerry Scotti, icona intramontabile di Canale 5. I numeri, per ora, parlano chiaro: nella serata di lunedì 15 settembre, il format Mediaset ha stravinto con 4.861.000 telespettatori e il 25,5% di share, lasciando Rai 1 indietro con 3.851.000 spettatori e il 20,2% di share. Leggi anche: Affari tuoi, il gesto di Thanat mette Stefano in imbarazzo: “Non siamo caduti così in basso” Leggi anche: “Così non va bene”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

