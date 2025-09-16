Sfida i razzisti a colpi di ironia | la storia rock e ribelle di Antonella Bundu

Antonella Bundu, è un nome che incarna un mix unico di culture, esperienze e impegno politico. Figlia di padre sierraleonese, Francis, e madre fiorentina, Daniela, la sua vita è stata un viaggio tra continenti e ideali, culminato nella candidatura a sindaco di Firenze nel 2019, diventando la prima donna nera a raggiungere questo traguardo in una grande città italiana. Oggi, si presenta come candidata presidente della Regione Toscana per la coalizione Toscana Rossa, una lista civica radicale e solidale di sinistra. La storia di Antonella Bundu, però, non è fatta solo di impegno sociale e politico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

