Settimana di eventi a Due Carrare tra Tavernetta da Lory e Giuma Caffe

Padovaoggi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tavernetta da Lory, in via Campolongo 105 a Due Carrare, propone una settimana ricca di serate per tutti i gusti, tra musica, balli e karaoke.Mercoledì 17 settembre Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 23.30, appuntamento con il Karaoke Stellare condotto da Marcello. L’offerta speciale comprende. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - carrare

Una settimana di eventi alla Tavernetta da Lory di Due Carrare

Una settimana di eventi alla Tavernetta da Lory di Due Carrare dal 10 al 14 settembre 2025; Sagre e Feste in provincia di Padova: gli eventi del fine settimana dal 23 al 25 maggio 2025; Sagre e Feste in provincia di Padova: gli eventi del fine settimana dal 25 al 27 luglio 2025.

Una settimana di eventi alla Tavernetta da Lory di Due Carrare - Settembre si accende alla Tavernetta da Lory di Due Carrare con un calendario ricchissimo di appuntamenti all’insegna della musica, del divertimento e della buona cucina. Riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Eventi Due Carrare