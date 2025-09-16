Settimana di eventi a Due Carrare tra Tavernetta da Lory e Giuma Caffe
La Tavernetta da Lory, in via Campolongo 105 a Due Carrare, propone una settimana ricca di serate per tutti i gusti, tra musica, balli e karaoke.Mercoledì 17 settembre Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 23.30, appuntamento con il Karaoke Stellare condotto da Marcello. L’offerta speciale comprende. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: settimana - carrare
Una settimana di eventi alla Tavernetta da Lory di Due Carrare
Galassi macchine agricole. . Macchina usata della settimana – Antonio Carraro TTR 10900R Compatto, potente e perfetto per i lavori in zone alpine impegnative. Dati tecnici: ? Anno: 2019 ? Potenza: 98 CV – motore Kubota a 4 cilindri ? Ore di lavoro: - facebook.com Vai su Facebook
Ultima settimana di apertura per #DentroLorenzoLotto Hai tempo fino a domenica per ammirare, come mai prima d’ora, la monumentale "Pala di San Bernardino" di Lorenzo Lotto. Il museo e la mostra saranno aperti tutti i giorni, compreso Sant’Alessandro, - X Vai su X
Una settimana di eventi alla Tavernetta da Lory di Due Carrare dal 10 al 14 settembre 2025; Sagre e Feste in provincia di Padova: gli eventi del fine settimana dal 23 al 25 maggio 2025; Sagre e Feste in provincia di Padova: gli eventi del fine settimana dal 25 al 27 luglio 2025.
Una settimana di eventi alla Tavernetta da Lory di Due Carrare - Settembre si accende alla Tavernetta da Lory di Due Carrare con un calendario ricchissimo di appuntamenti all’insegna della musica, del divertimento e della buona cucina. Riporta padovaoggi.it