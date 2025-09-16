Settimana dello sport atleti protagonisti in piazza Kursaal

La ‘Settimana dello sport’ grottammarese, iniziata il primo settembre e che andrà avanti fino a mercoledì 24, ha vissuto ieri la giornata centrale. In piazza Kursaal sono scesi in campo 17 associazioni con quasi 300 atleti: dal calcio a 5 al rugby, dalla pallavolo alle bocce, dalla ginnastica artistica alla danza, fino a tennis, vela e basket. Una varietà di discipline che ha offerto a tutti i bambini l’occasione di scoprire nuove passioni sportive. La manifestazione è stata promossa e coordinata da consigliere comunale delegato allo sport Nicolino Giannetti, con la collaborazione delle associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settimana dello sport, atleti protagonisti in piazza Kursaal

In questa notizia si parla di: settimana - sport

Un fine settimana di sport per l'Atletica 85 Faenza Bcc: tanti gli atleti che hanno gareggiato ai Campionati Italiani

C’è la settimana dello sport. L’Oasi di Asterix ad Arquata

A Pioppa torna la Festa dello Sport con un fine settimana di musica, attività fisica e gastronomia

UN BELLISSIMO FINE SETTIMANA DI SPORT A #BUCCINASCO Continuano gli open day delle associazioni sportive di #Buccinasco! Venerdì e sabato nuovi appuntamenti con la Pallanuoto Buccinasco e il Rugby Buccinasco, domenica, con il patrocinio del - facebook.com Vai su Facebook

Settimana dello sport, atleti protagonisti in piazza Kursaal; Salò: sport e associazioni protagonisti nel fine settimana sul lungolago; Un weekend di ’Ascolimpiadi’. Protagonisti oltre 2mila atleti.

Un weekend di ’Ascolimpiadi’. Protagonisti oltre 2mila atleti - Un intero fine settimana all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori che lo rendono un pilastro fondamentale per ... Da msn.com

Ascoli Piceno trasformata in un palcoscenico sportivo: due giorni di festa con 2000 atleti e 30 discipline - Emozioni, spettacolo e grandi performance in ogni angolo della città Due giornate di sport, emozioni e grande partecipazione hanno trasformato il cuore di Ascoli in un vero e proprio villaggio sportiv ... Scrive youtvrs.it