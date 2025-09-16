Ecco come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore. Martedì 16 settembre pressioni medio-alte interessano la Lombardia determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Alpi Retiche giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su Prealpi occidentali e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle Orobie cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Settembre concede il bis all'estate: torna il caldo, in pianura si sfiorano i 30° C