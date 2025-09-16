Settembre al Museo Concerti e tour a un euro

Tanti eventi ancora nel mese di settembre ai Musei nazionali di villa Guinigi e Palazzo Mansi, diretti da Luisa Berretti. Intanto saranno aperti ancora nelle domeniche del 21 settembre, orario 9-19.30 e anche domenica 28 settembre dalle 15 alle 19 per le Giornate Europee del Patrimonio. Apertura serale nei due musei per sabato 27 settembre ore 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30) per le Giornate Europee del Patrimonio, con ingresso a 1 euro. Possibilità di visite a tema al Museo Nazionale di Villa Guinigi sabato 27 settembre alle 21, dal titolo “Il Palazzo dei Borghi: l’assetto architettonico e urbanistico scelto da Paolo Guinigi, a cura dello staff. 🔗 Leggi su Lanazione.it

