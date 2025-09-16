Sette giovani cooperatori romagnoli aprono l' incontro con Carlo Cimbri a Cesena Fiera

Cesenatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette giovani cooperatori, sette punti di vista sulle sfide e i valori dell’economia cooperativa, provenienti da imprese grandi e piccole del territorio. Spetterà a loro, ripresi in un video di apertura, introdurre l’incontro con il presidente di Unipol Assicurazioni, Carlo Cimbri, organizzato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sette - giovani

Notte drammatica sul Gran Sasso: sette giovani bloccati in quota

Giubileo dei Giovani, ecco come procede l'organizzazione a sette giorni dal maxi evento

In CIbum, formazione gastronomica e inclusione: diploma a sette giovani autistici

Sette giovani cooperatori romagnoli aprono l'incontro con Carlo Cimbri a Cesena Fiera; Anci e Alleanza Cooperative Emilia-Romagna firmano un protocollo per formazione, imprese, abitazioni e ambiente; Il presidente di Unipol, Carlo Cimbri a Cesena Fiera per parlare di sviluppo imprenditoriale e attualità del modello cooperativo.

Sette giovani cooperatori romagnoli aprono l'incontro con Carlo Cimbri a Cesena Fiera - In programma l’incontro con il presidente di Unipol Assicurazioni, Carlo Cimbri, organizzato giovedì 18 settembre da Legacoop Romagna a Cesena Fiera ... Da cesenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sette Giovani Cooperatori Romagnoli