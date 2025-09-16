Seth Rollins | La WWE non baderà a spese per Wrestlepalooza

Zonawrestling.net | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE si prepara a fare il suo debutto su ESPN questo sabato 20 settembre con WWE Wrestlepalooza, un evento che promette di segnare l’inizio di una nuova era per la compagnia di Stamford. Seth Rollins, attuale Campione del Mondo dei Pesi Massimi WWE, ha offerto un’anticipazione di quello che i fan possono aspettarsi durante un’apparizione a ESPN Unsportsmanlike. Le parole di Seth Rollins sulla nuova partnership. “Non si baderà a spese. Lo spettacolo sarà grandioso come non mai per inaugurare questo nuovo accordo. Abbiamo iniziato presto per un motivo preciso. Volevamo dare il via alle cose il prima possibile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

seth rollins la wwe non bader224 a spese per wrestlepalooza

© Zonawrestling.net - Seth Rollins: “La WWE non baderà a spese per Wrestlepalooza”

In questa notizia si parla di: seth - rollins

WWE: Seth Rollins si infortuna a Saturday Night’s Main Event, si teme lungo stop

WWE: CM Punk campione per 5 minuti, incasso shock di Seth Rollins a SummerSlam

WWE: John Cena beffa CM Punk (e anche Seth Rollins) nel caotico main event di Night of Champions

seth rollins wwe bader224Il mondo della WWE reagisce alla sberla di AJ Lee a Seth Rollins a RAW - AJ Lee lascia i fan della WWE a bocca aperta dando uno schiaffo a Seth Rollins durante RAW, scatenando il caos prima di Wrestlepalooza. worldwrestling.it scrive

seth rollins wwe bader224Un veterano afferma che una stella WWE di 39 anni potrebbe sostituire Triple H - Seth Rollins potrebbe essere il successore di Triple H nella WWE, afferma il veterano JBL tra gli elogi dietro le quinte. Come scrive worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Seth Rollins Wwe Bader224