Seth Rollins | La WWE non baderà a spese per Wrestlepalooza

La WWE si prepara a fare il suo debutto su ESPN questo sabato 20 settembre con WWE Wrestlepalooza, un evento che promette di segnare l'inizio di una nuova era per la compagnia di Stamford. Seth Rollins, attuale Campione del Mondo dei Pesi Massimi WWE, ha offerto un'anticipazione di quello che i fan possono aspettarsi durante un'apparizione a ESPN Unsportsmanlike. Le parole di Seth Rollins sulla nuova partnership. "Non si baderà a spese. Lo spettacolo sarà grandioso come non mai per inaugurare questo nuovo accordo. Abbiamo iniziato presto per un motivo preciso. Volevamo dare il via alle cose il prima possibile.

