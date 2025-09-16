Seta festeggia dieci anni con i piatti che hanno fatto la sua storia
Dieci anni in cucina non sono soltanto un anniversario: sono una dichiarazione d’intenti, un bilancio e allo stesso tempo una promessa di futuro. Per celebrare il primo decennio di attività, Seta by Antonio Guida, il ristorante fine dining del Mandarin Oriental di Milano, propone fino a dicembre un menu antologico che porta un titolo semplice e diretto, “ Dieci anni di Seta”. Negli ultimi dieci anni, a Milano molto è cambiato: la città ha visto nascere nuove insegne internazionali, l’arrivo di chef stranieri che hanno arricchito la scena con cucine d’avanguardia, l’esplosione della mixology e la trasformazione dei quartieri in poli gastronomici, dal fermento di Porta Venezia alle aperture di lusso in Brera. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
