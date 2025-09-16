Sessantadue anni fa nasceva Biagio Conte il ricordo di Riccardo Rossi | E' stato più di una guida spirituale

Palermotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se fosse ancora in vita, oggi avrebbe compiuto 62 anni. Pur essendo volato in cielo già da oltre due anni, il ricordo di Biagio Conte - il missionario laico che ha fondato la Missione di Speranza e Carità - è ancora vivo: non solo nella mente, ma anche nelle opere quotidiane di chi lo ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sessantadue - anni

Sessantadue anni fa nasceva Biagio Conte, il ricordo di Riccardo Rossi: E' stato più di una guida spirituale; 62 anni fa nasceva Massimo Riva, un grande artista da (ri)scoprire; Nato un bambino da embrione congelato 31 anni fa: è la prima volta.

sessantadue anni fa nascevaCarlo Rambaldi, 100 anni fa nasceva il papà di E.T. - Cento anni fa, il 15 settembre 1925, nasceva a Vigarano Mainarda (Ferrara) Carlo Rambaldi, grande creatore di effetti speciali per il cinema, tre volte premio Oscar per aver creato le creature di E. Lo riporta ansa.it

sessantadue anni fa nascevaOggi, cento anni fa: nasceva il mito. Nel nome di Rambaldi, papà di E. T. - Era il 15 settembre del 1925 . msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sessantadue Anni Fa Nasceva