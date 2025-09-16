Sessantadue anni fa nasceva Biagio Conte il ricordo di Riccardo Rossi | E' stato più di una guida spirituale

Se fosse ancora in vita, oggi avrebbe compiuto 62 anni. Pur essendo volato in cielo già da oltre due anni, il ricordo di Biagio Conte - il missionario laico che ha fondato la Missione di Speranza e Carità - è ancora vivo: non solo nella mente, ma anche nelle opere quotidiane di chi lo ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it