sesana verso il gran finale la vittoria di goggia cam

Il Sesana si avvia lentamente verso la tradizionale chiusura invernale (3 novembre), il numero di spettatori è calato leggermente rispetto ai convegni sotto le stelle ma nel panorama ippico nazionale il trotter termale continua ad essere uno dei punti di riferimento per gli amanti della pista piccola. Nessun colpo di scena nel 15esimo convegno della stagione, quasi tutti i cavalli favoriti hanno mantenuto le aspettative, in primis Goggia Cam nel centrale Premio Avis Pisa - Memorial Alessia Franchini. Quattro vittorie nelle ultime cinque uscite per la targata Cam che, dati alla mano, sta attraversando un periodo di forma al diapason.

