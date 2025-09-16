Servizio straordinario di Polizia a San Giovanni a Teduccio e Barra

Puntomagazine.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli straordinari della Polizia nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra: 71 persone identificate e 46 veicoli controllati. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra. In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 71 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, e controllato 46 veicoli. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

