Servizio idrico Codacons chiede al Comune reggino di ampliare l' uso del portale segnalazioni
Il Codacons provinciale replica al consigliere comunale delegato Franco Barreca sulla vicenda della temporanea non potabilità dell’acqua a Reggio Calabria.Come si afferma in una nota della presidente, avvocata Antonia Condemi, "Codacons era già intervenuto per definire con precisione compiti e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: servizio - idrico
Interruzione del servizio idrico dalle ore 14 nel centro storico, l'avviso di Sorical
Bientina: programmata la sostituzione di 1300 metri di condotte per migliorare il servizio idrico
Gruppo Cap, primo in Lombardia e terzo in Italia per qualità tecnica servizio idrico
AVVISO SERVIZIO IDRICO Si avvisa la cittadinanza che con il persistere della grave crisi idrica, l’assenza di precipitazioni ed un guasto alla condotta della stazione di sollevamento Titi, nei giorni a seguire non sarà possibile garantire una adeguata e re - facebook.com Vai su Facebook
Controllo della gestione in house del servizio idrico integrato: ANAC richiede controlli più incisivi ai Comuni ANAC – Parere in funzione consultiva n. 32 del 30 luglio 2025 https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/44886/… - X Vai su X
Servizio idrico, Codacons chiede al Comune reggino di ampliare l'uso del portale segnalazioni; Stop della fornitura d’acqua agli utenti morosi, il Codacons diffida Sorical: «Una violazione dei diritti fondamentali» ·; Servizio idrico, scoppia la polemica dopo l'allarme di Trupia: Codacons ne chiede le dimissioni.
Codacons chiede a Pier Silvio Berlusconi provvedimenti contro il Grande Fratello: “Siano sanzionati gli autori” - Il Codacons scrive a Pier Silvio Berlusconi riguardo all'attuale edizione del Grande Fratello e chiede che intervenga e prenda dei provvedimenti. Riporta fanpage.it
Pnrr e servizio idrico: Corte dei conti chiede coperture finanziarie per le riforme - Questa in sintesi la valutazione della Corte dei conti nella sua relazione semestrale sul Pnrr in un focus sulle ... quotidiano.net scrive