Servizio idrico Codacons chiede al Comune reggino di ampliare l' uso del portale segnalazioni

Reggiotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Codacons provinciale replica al consigliere comunale delegato Franco Barreca sulla vicenda della temporanea non potabilità dell’acqua a Reggio Calabria.Come si afferma in una nota della presidente, avvocata Antonia Condemi, "Codacons era già intervenuto per definire con precisione compiti e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: servizio - idrico

Interruzione del servizio idrico dalle ore 14 nel centro storico, l'avviso di Sorical

Bientina: programmata la sostituzione di 1300 metri di condotte per migliorare il servizio idrico

Gruppo Cap, primo in Lombardia e terzo in Italia per qualità tecnica servizio idrico

Servizio idrico, Codacons chiede al Comune reggino di ampliare l'uso del portale segnalazioni; Stop della fornitura d’acqua agli utenti morosi, il Codacons diffida Sorical: «Una violazione dei diritti fondamentali» ·; Servizio idrico, scoppia la polemica dopo l'allarme di Trupia: Codacons ne chiede le dimissioni.

Codacons chiede a Pier Silvio Berlusconi provvedimenti contro il Grande Fratello: “Siano sanzionati gli autori” - Il Codacons scrive a Pier Silvio Berlusconi riguardo all'attuale edizione del Grande Fratello e chiede che intervenga e prenda dei provvedimenti. Riporta fanpage.it

Pnrr e servizio idrico: Corte dei conti chiede coperture finanziarie per le riforme - Questa in sintesi la valutazione della Corte dei conti nella sua relazione semestrale sul Pnrr in un focus sulle ... quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Servizio Idrico Codacons Chiede