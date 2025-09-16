Servilia la donna che sussurrò al potere di Roma

Era una donna che camminava in diagonale nella storia, come chi sa che la linea retta è un’illusione dei geometri. La vedi nei giorni che precedono le Idi, nel respiro corto delle case patrizie, a misurare la luce sulla pietra e il peso dei nomi sulle spalle. Servilia. Un nome asciutto, dritto, romano. Una consonante che apre il cancello e poi il fruscio della «v» che scivola come un velo. Intorno, la città trama come una vite selvatica. Dentro, lei coltiva l’arte più antica: stare al centro e non apparire, ascoltare e governare senza un gesto di troppo. È la grammatica dell’influenza. È Roma quando sceglie il sussurro al grido. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

