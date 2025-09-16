Il Tribunale di Catanzaro ha disposto l’amministrazione giudiziaria per 12 mesi nei confronti del Football Club Crotone, società calcistica che milita in Serie C, su proposta congiunta del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, del procuratore di Catanzaro e del questore di Crotone. L’amministrazione giudiziaria è stata disposta ai sensi dell’art. 34 del Codice Antimafia. Il provvedimento dei giudici della seconda sezione penale si fonda sulle evidenze investigative acquisite dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri del Ros nel corso delle indagini preliminari della Dda di Catanzaro (soprattutto quelle svolte nell’ambito del procedimento penale Glicine-Acheronte), dalle quali sono emersi sufficienti indizi per ritenere che l’attività economica del Crotone, compresa quella di carattere imprenditoriale, sia stata sottoposta, nel corso dell’ultimo decennio, direttamente o quantomeno indirettamente a condizioni di intimidazione e assoggettamento ad opera di esponenti di locali cosche di ‘ Ndrangheta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie C, il Crotone in amministrazione giudiziaria: “asfissiante controllo della ‘Ndrangheta”