Serie C il Crotone in amministrazione giudiziaria | asfissiante controllo della ‘Ndrangheta

Il Tribunale di Catanzaro ha disposto l’amministrazione giudiziaria per 12 mesi nei confronti del Football Club Crotone, società calcistica che milita in Serie C, su proposta congiunta del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, del procuratore di Catanzaro e del questore di Crotone. L’amministrazione giudiziaria è stata disposta ai sensi dell’art. 34 del Codice Antimafia. Il provvedimento dei giudici della seconda sezione penale si fonda sulle evidenze investigative acquisite dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri del Ros nel corso delle indagini preliminari della Dda di Catanzaro (soprattutto quelle svolte nell’ambito del procedimento penale Glicine-Acheronte), dalle quali sono emersi sufficienti indizi per ritenere che l’attività economica del Crotone, compresa quella di carattere imprenditoriale, sia stata sottoposta, nel corso dell’ultimo decennio, direttamente o quantomeno indirettamente a condizioni di intimidazione e assoggettamento ad opera di esponenti di locali cosche di ‘ Ndrangheta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
