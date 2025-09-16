Prato, 16 settembre 2025 - Due vittorie, l'ultima delle quali pochi giorni fa in trasferta con il Padova, ed un pareggio in Sicilia contro il Palermo (dopo il 2-0 al debutto inflitto all'Avellino). Totale: 7 punti in tre gare ed attuale quarto posto in classifica nel campionato di Serie B 202526. Si è insomma aperta in maniera positiva l'avventura da vice-allenatore del Frosinone per Renato Montagnolo. In Ciociaria, il trentacinquenne pratese è arrivato come secondo di mister Massimiliano Alvini pochi mesi fa, ricostituendo così nel Lazio quel sodalizio nato sin dai tempi dell'Albinoleffe e della Serie C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serie B, il pratese Montagnolo brilla sulla panchina del Frosinone