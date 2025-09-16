Serie A ascolti record su Dazn | la terza giornata è la più vista di sempre
A contribuire al risultato è stato il calendario, che prevedeva lo scontro diretto tra la Juventus e l'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: serie - ascolti
Sky, si spengono ufficialmente i canali Eurosport: cosa c’è dietro il divorzio, dagli ascolti alla partita (grossa) per le serie Hbo
Ascolti tv dal 18 al 24 agosto: fiasco per watson, successo per le serie di chicago e scotto in vetta
Ascolti 1a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, Juventus, Inter e Napoli dominano, le altre inseguono
L' 8 settembre del 1966, andava in onda la prima puntata di STAR TREK sulla NBC con William Shatner e Leonard Nimoy come protagonisti di un cast destinato a diventare iconico. A causa dei bassi ascolti, la serie venne cancellata dopo 3 stagioni e 79 epis - facebook.com Vai su Facebook
DAZN - Serie A, crescita del 6% per gli ascolti della prima giornata https://ift.tt/dsNnDkr - X Vai su X
Serie A, ascolti record su Dazn: la terza giornata è la più vista di sempre; Serie A: ascolti tv record su Dazn per la terza giornata; Boom di ascolti per DAZN nella prima parte di stagione in Serie A.
Serie A, ascolti record su Dazn: la terza giornata è la più vista di sempre - Nuovo record di ascolti per la Serie A su Dazn: la terza giornata è stata vista da quasi 6 milioni di spettatori (5. Riporta gazzetta.it
Serie A: ascolti tv record su Dazn per la terza giornata - La terza giornata del campionato di Serie A 2025/26 ha raggiunto quasi 6 milioni di spettatori (5. Secondo corrieredellosport.it