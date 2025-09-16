Serie A arrivata la decisione del Giudice Sportivo | lo stop di Allegri

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo tutta la terza giornata di Serie A: ecco la squalifica di Allegri dopo Milan-Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, arrivata la decisione del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri

In questa notizia si parla di: serie - arrivata

Beffa Napoli, è arrivata la conferma: sorpasso dalla Serie A, salta l’acquisto

“Mi è arrivata una voce”: Osimhen in Serie A, non c’è la Juve

Baseball: la prima, guidata dal manager Betto, è attesa dalla serie contro Collecchio; mentre la seconda, mai arrivata a questo punto finora, sfiderà Parma. Unipol e Athletics Bologna, comincia la sfida playoff

Eccola, è arrivata: da oggi è disponibile la nostra nuova serie podcast "Non chiamateli musoni", pensata per raccontarvi Brescia e la sua provincia attraverso le storie di chi ci abita. Preparatevi a incontrare arte, bellezza, sapori e persone innamorate del propri - facebook.com Vai su Facebook

Dal 2006 al 2022 la Germania ha vinto la bellezza di 0 medaglie, è arrivata due volte 17esima agli Europei, 17esima e 18esima ai Mondiali, per due volte non si è qualificata nemmeno alle Olimpiadi. Intorno al 2010, il di basket tedesco si è rimboccato le mani - X Vai su X

Serie D - Il Giudice Sportivo ribalta Cittadella-Zenith Prato: è 3-0 a tavolino. E i toscani rischiano anche una maxi penalizzazione; Insulti razzisti a Dorval, Vazquez squalificato per dieci giornate; Scafatese-Reggina, il risultato non è stato omologato: arriva la decisione del Giudice Sportivo ma non sono chiare le motivazioni ·.

Serie A, arrivata la decise del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri - Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo tutta la terza giornata di Serie A: ecco la squalifica di Allegri dopo Milan- Scrive msn.com

Allegri squalificato, la decisione del giudice sportivo dopo le proteste in Milan-Bologna - L'allenatore rossonero è stato espulso nel finale della partita vinta dal Mil ... Riporta corrieredellosport.it