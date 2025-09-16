Serie A 2025 26 | Highlights e risultati della terza giornata
La terza giornata di Serie A 202526 ha regalato spettacolo, sorprese e partite combattute fino all’ultimo minuto. Dalla clamorosa vittoria della Juventus sull’Inter in un derby da sette gol, al successo esterno del Napoli a Firenze, passando per il poker dell’Atalanta e i tre punti preziosi del Milan contro il Bologna. Non sono mancati colpi di scena anche in zona salvezza, con il Torino corsaro all’Olimpico e il pareggio tra Como e Genoa. Ecco tutti i risultati e gli highlights del weekend di campionato. Indice. Risultati terza giornata Serie A 202526. Gli highlights della terza giornata di Serie A 202526 Cagliari – Parma 2-0. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
