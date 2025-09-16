Separazione carriere troppi assenti alla Camera | la maggioranza fa auto-ostruzionismo per allungare i tempi ed evitare la bocciatura
Tredici iscritti a parlare in discussione generale. Per evitare il voto nel pomeriggio col rischio di vedersi bocciare la riforma delle separazione delle carriere per le tante assenze in aula. Molti parlamentari stanno ritardando a tornare a Roma dai propri territori e c’è il rischio della bocciatura. Così martedì pomeriggio alla Camera si sta verificando qualcosa di molto inusuale: la maggioranza di centrodestra che fa auto-ostruzionismo sulla sua stessa riforma della giustizia. La seduta è ripresa alle 15 e nel centrodestra sì sono iscritti in 13 per la sola discussione generale con l’ordine di scuderia di andare avanti per tutta la giornata: 4 deputati di Fratelli d’Italia (Sarà Kelany, Alessandro Urzì, Alice Bonguerrieri, Andrea Pellicini), 3 di Forza Italia (Andrea Gentile, Paolo Emilio Russo, Davide Bellomo), 5 della Lega (Edoardo Ziello, Igor Iezzi, Gianangelo Bof, Ingrid Bisa, Nicola Ottaviani) e uno di Noi Moderati, Francesco Saverio Romano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: separazione - carriere
Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva
Separazione delle carriere, Salvini: “Riforma storica, come promesso”
Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video
Avanti con la separazione delle carriere e con la riforma del CSM: è tempo di superare il sistema delle correnti che ha umiliato la magistratura e di restituire ai cittadini una giustizia più giusta ed efficiente. @FratellidItalia - X Vai su X
Avanti tutta sulla riforma della giustizia #Separazione delle carriere e #riforma del CSM per dire basta alle correnti che hanno #umiliato la magistratura. ? Norme sull’#ordinamento giurisdizionale e una Corte disciplinare per dare ai cittadini una giusti - facebook.com Vai su Facebook
Separazione carriere, troppi assenti alla Camera: la maggioranza fa auto-ostruzionismo per allungare i tempi….
Carriere separate: serve capire il male, prima di usare il bisturi - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Carriere separate: serve capire il male, prima di usare il bisturi" pubblicato il 12 Settembre 2025 a firma di Michele Papa* ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Gratteri diventa il frontman dell'Anm contro la separazione delle carriere - La prima pagina del Dubbio di ieri aveva un titolo e un argomento curioso, e gustoso, per chi sia preoccupato del pessimo meccanismo mediatico che polarizza da decenni il rapporto tra i poteri della ... Come scrive ilfoglio.it