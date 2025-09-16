Sensibilizzare per agire | una giornata con la Croce Rossa

Arezzonotizie.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa “Sensibilizzare per Agire”: una giornata con la Croce Rossa di Arezzo Arezzo, 20 settembre 2025 – La Croce Rossa Italiana – Comitato di Arezzo invita la cittadinanza a partecipare a una mattinata speciale, aperta a grandi e piccoli: “Sensibilizzare per Agire: Una Giornata con la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sensibilizzare - agire

“Sensibilizzare per Agire”: una giornata con la Croce Rossa di Arezzo

Sensibilizzare per Agire”: una giornata con la Croce Rossa di Arezzo; Imparare il primo soccorso. La formazione per tutti. E la festa della Misericordia; Marianna Aprile incontra gli studenti di Itis: l'appuntamento.

sensibilizzare agire giornata croce“Sensibilizzare per Agire”: una giornata con la Croce Rossa di Arezzo - L’evento, pensato come un vero e proprio open day interattivo, offrirà la possibilità di conoscere da vicino l’impegno quotidiano dei volontari, i valori della Croce Rossa e le tante attività portate ... Riporta msn.com

La giornata mondiale della Croce Rossa - A Cagliari, la festa della Croce Rossa, che si celebra in tutto il mondo l'8 maggio, in occasione della nascita del fondatore Henry Dunant. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sensibilizzare Agire Giornata Croce