Sensibilizzare per agire | una giornata con la Croce Rossa
Comunicato Stampa “Sensibilizzare per Agire”: una giornata con la Croce Rossa di Arezzo Arezzo, 20 settembre 2025 – La Croce Rossa Italiana – Comitato di Arezzo invita la cittadinanza a partecipare a una mattinata speciale, aperta a grandi e piccoli: “Sensibilizzare per Agire: Una Giornata con la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: sensibilizzare - agire
“Sensibilizzare per Agire”: una giornata con la Croce Rossa di Arezzo
OPEN DAY CROCE ROSSA AREZZO Sabato 20 settembre 2025 Dalle 9:00 alle 13:00 CRI Arezzo – Via Raffaello Sanzio, snc Ingresso Libero “Sensibilizzare per Agire: Una Giornata con la Croce Rossa” Una mattinata aperta a tutta la cittadinanz - facebook.com Vai su Facebook
“Sensibilizzare per Agire”: una giornata con la Croce Rossa di Arezzo; Imparare il primo soccorso. La formazione per tutti. E la festa della Misericordia; Marianna Aprile incontra gli studenti di Itis: l'appuntamento.
“Sensibilizzare per Agire”: una giornata con la Croce Rossa di Arezzo - L’evento, pensato come un vero e proprio open day interattivo, offrirà la possibilità di conoscere da vicino l’impegno quotidiano dei volontari, i valori della Croce Rossa e le tante attività portate ... Riporta msn.com
La giornata mondiale della Croce Rossa - A Cagliari, la festa della Croce Rossa, che si celebra in tutto il mondo l'8 maggio, in occasione della nascita del fondatore Henry Dunant. Come scrive rainews.it