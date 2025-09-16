Senato Usa conferma Miran alla Fed

2.55 Il Senato americano dà il via libera a Stephen Miran, consigliere economico di Trump, alla Fed, con 48 voti favorevoli e 47 contrari.Miran potrà già partecipare alle riunioni della banca centrale del 16 e 17 settembre. Contemporaneamente, la Corte d'appello ha bloccato il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice Lisa Cook, che resta al suo posto e parteciperà probabilmente alla stessa riunione. La Fed mantiene così equilibrio e continuità, mentre il braccio di ferro legale con la Casa Bianca prosegue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it