Sempre più presente nelle formulazioni cosmetiche l’olio d’argan è diventato un alleato irrinunciabile nella beauty routine quotidiana

Sempre più presente nelle formulazioni cosmetiche, l’ olio di argan è diventato un alleato irrinunciabile nella beauty routine quotidiana, grazie alle sue proprietà nutrienti, elasticizzanti e antiossidanti. Derivato dai semi dell’albero di argania, originario del Marocco, questo olio è ricco di vitamina E e acidi grassi. Viene utilizzato puro o come ingrediente attivo in trattamenti per la pelle, i capelli e il corpo, grazie alla sua texture leggera e alla sua capacità di assorbirsi rapidamente senza ungere. Sulla pelle del viso, l’olio di argan svolge un’azione lenitiva, rigenerante e anti-age, particolarmente efficace su pelli secche o mature. 🔗 Leggi su Amica.it

