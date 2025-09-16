Semilibertà revocata a Gilberto Cavallini condannato per la strage di Bologna il perché della decisione
È stata revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini, terrorista dei Nar condannato per aver aiutato a realizzare la strage di Bologna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: semilibert - revocata
IL CASO - Strage di Bologna, revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini https://ift.tt/guHZNcC - X Vai su X
https://www.thereportzone.it/?p=44553 Revocata la semilibertà: 40enne in carcere per stalking - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Bologna revocata la semilibertà a Cavallini.
Strage di Bologna, revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini. Era stato condannato all’ergastolo - Revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini, ex Nar condannato in via definitiva all'ergastolo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Secondo ilfattoquotidiano.it
Revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini, ex NAR condannato all’ergastolo per la strage del 1980 - La semilibertà di Gilberto Cavallini, condannato all’ergastolo per la Strage Di Bologna, è stata revocata a causa dell’isolamento prolungato imposto dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto. Segnala gaeta.it