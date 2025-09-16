Semilibertà revocata a Gilberto Cavallini condannato per la strage di Bologna il perché della decisione

Notizie.virgilio.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini, terrorista dei Nar condannato per aver aiutato a realizzare la strage di Bologna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

semilibert224 revocata a gilberto cavallini condannato per la strage di bologna il perch233 della decisione

© Notizie.virgilio.it - Semilibertà revocata a Gilberto Cavallini condannato per la strage di Bologna, il perché della decisione

In questa notizia si parla di: semilibert - revocata

Strage di Bologna revocata la semilibertà a Cavallini.

semilibert224 revocata gilberto cavalliniStrage di Bologna, revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini. Era stato condannato all’ergastolo - Revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini, ex Nar condannato in via definitiva all'ergastolo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Secondo ilfattoquotidiano.it

semilibert224 revocata gilberto cavalliniRevocata la semilibertà a Gilberto Cavallini, ex NAR condannato all’ergastolo per la strage del 1980 - La semilibertà di Gilberto Cavallini, condannato all’ergastolo per la Strage Di Bologna, è stata revocata a causa dell’isolamento prolungato imposto dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto. Segnala gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Semilibert224 Revocata Gilberto Cavallini