Semafori ignorati patenti scadute e telefonino durante la guida | oltre 40mila euro di multe dalla Municipale

Messinatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 40mila euro di multe e 213 punti patente decurtati. Questi i numeri offerti dal report sull'ultima settimana di controlli in strada da parte della polizia municipale. A renderli noto è l'assessore al ramo Roberto Cicala che annuncia un potenziamento dei servizi dopo la stagione estiva.  Le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: semafori - ignorati

Semafori ignorati, patenti scadute e telefonino durante la guida: oltre 40mila euro di multe dalla Municipale.

Cerca Video su questo argomento: Semafori Ignorati Patenti Scadute