Semafori ignorati patenti scadute e telefonino durante la guida | oltre 40mila euro di multe dalla Municipale
Oltre 40mila euro di multe e 213 punti patente decurtati. Questi i numeri offerti dal report sull'ultima settimana di controlli in strada da parte della polizia municipale. A renderli noto è l'assessore al ramo Roberto Cicala che annuncia un potenziamento dei servizi dopo la stagione estiva. Le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
