Selvatica | a Palermo si presenta la raccolta poetica di Marianna Guccione

Sabato 20 settembre, alle ore 18, nella libreria Voglia di leggere, a Palermo, verrà presentata la raccolta poetica “Selvatica” di Marianna Guccione, edizioni L'Arca di Noè, aprile 2025. L'opera è inserita nella Collana di Poesia “Il Cedro” a cura di Giovanna Fileccia.Dialogano con l'autrice la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: selvatica - palermo

Nucleo Protezione e Primo Soccorso Fauna Selvatica WWF Palermo - facebook.com Vai su Facebook

Via dei librai, presentazione di “Minicu e lu re di Sicilia”, “Sugnu petra” e “Selvatica”; Collesano, approvata la convenzione per il supporto e la collaborazione nella gestione della fauna selvatica; Ficuzza, il cento di recupero per la fauna selvatica a rischio chiusura.

Palermo, raccolta rifiuti ai privati con Smart circular city - Uscire dal sistema comunale di raccolta dei rifiuti urbani e abbracciare un modello innovativo, sostenibile ed economicamente vantaggioso. Da ansa.it

Confcommercio Palermo,aumento Tari? Priorità migliorare raccolta - "L'efficienza del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti a Palermo è prioritario rispetto all'ulteriore aumento del costo da sostenere. Si legge su ansa.it