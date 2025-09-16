Selene Calloni Williams dalla Brianza a monaco nella giungla | la vita straordinaria di una sciamana

Vanityfair.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte del padre, un aborto, la depressione. Poi, a 19 anni, Selene Calloni Williams è scappata in Sri Lanka e per sei anni ha vissuto da eremita in una foresta: «Così ho ritrovato me stessa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

selene calloni williams dalla brianza a monaco nella giungla la vita straordinaria di una sciamana

© Vanityfair.it - Selene Calloni Williams, dalla Brianza a monaco nella giungla: la vita straordinaria di una sciamana

In questa notizia si parla di: selene - calloni

Selene Calloni Williams suggerisce rituali di bellezza nella sua video-rubrica Agorà

Per Selene Calloni Williams a riconosciuta, serve a capire e a capirsi

Ce lo spiega Selene Calloni Williams nella sua rubrica Agorà

Dalla Brianza a monaco nella giungla: la vita straordinaria di una vera sciamana italiana; La sciamana Selene Calloni Williams si racconta.

selene calloni williams brianza“Diario di una sciamana”: l’ultimo libro di Selene Calloni Williams - S'intitola "Diario di una sciamana" edito da Piemme e scritto da Selene Calloni Williams ... Lo riporta eticamente.net

L'arte giapponese del Kintsugi e le ferite dell'anima - L'antichissima arte giapponese di riparare gli oggetti rotti con l'oro diventa in 'Kintsugi', il nuovo libro di Selene Calloni Williams, ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Selene Calloni Williams Brianza