Segue la moglie nonostante il divieto di avvicinamento arrestato
Tarantini Time Quotidiano Aveva l’obbligo di stare lontano dalla moglie e dai luoghi da lei frequentati, ma avrebbe ignorato le disposizioni del giudice, seguendola per le vie del paese fino a raggiungerla nei pressi della sua abitazione. Lì, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di avvicinarla e le avrebbe impedito di uscire dall’auto. È finito così in manette un uomo di circa 30 anni, presunto responsabile della violazione della misura cautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare. A far scattare l’intervento sono state le chiamate d’allarme della donna, che ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di Laterza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: segue - moglie
Morte Celeste Pin, si segue la pista omicidio. L’ex moglie: “Una strana telefonata, poi…”
Modena, segue l’ex moglie e finisce in manette: arrestato per atti persecutori
Laterza, accusa: segue la moglie nonostante le disposizioni del giudice, arrestato Carabinieri
Laterza, segue la moglie e la blocca in auto nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 30enne - X Vai su X
Una targa in ricordo di Luciano Natta. Una bella iniziativa che segue la recente apertura di un 'fondo memoriale' presso la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta da parte della moglie Mirka Vasinova e amici. - facebook.com Vai su Facebook
Segue la moglie nonostante il divieto: arrestato un 30enne; Laterza, segue la moglie e la blocca in auto nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 30enne; Segue la moglie nonostante il divieto. Arrestato dai Carabinieri.
Laterza: arrestato dai Carabinieri per aver seguito la moglie nonostante il divieto - A Laterza un uomo è stato arrestato dai Carabinieri per aver seguito la moglie nonostante il divieto di avvicinamento imposto dal giudice. Come scrive pugliapress.org
Laterza, segue la moglie e la blocca in auto nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 30enne - Aveva l’obbligo di stare lontano dalla moglie e dai luoghi da lei frequentati, ma avrebbe ignorato le disposizioni del giudice, seguendola per le vie del paese fino a raggiungerla nei pressi della sua ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it