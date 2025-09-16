“Dolphins Up Close”: un’immersione nel mondo dei delfini e della conservazione marina. Il 19 settembre 2025, Disney+ trasmetterà il nuovo documentario “Bertie Gregory – Dolphins Up Close”, disponibile su National Geographic. Questo film promette di offrire agli spettatori un’esperienza coinvolgente nel vivo dell’ecosistema dei delfini, approfondendo anche la storia della caccia alle balene nelle Azzorre e i progressi nella tutela delle risorse marine. Il progetto si distingue per la capacità di unire spettacolo, conoscenza e sensibilizzazione ambientale. il talento e l’esperienza di bertie gregory nel cinema naturalistico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Segreti degli oceani svelati da bertie gregory in a tu per tu con i delfini