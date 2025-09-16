Sector Alarm in tv con il suo primo spot a firma Sbam

L’uomo più sereno del mondo: eccolo il protagonista del primo spot TV di Sector Alarm, firmato da SBAM, creative agency super-powered by JAKALA. Con 30 anni di esperienza a livello europeo e dopo 4 anni al fianco degli italiani per prendersi cura della loro sicurezza, l’azienda alza ora il volume della sua comunicazione per farsi conoscere ancora di più a una audience nazionale. “‘ Serenità ‘ è la parola chiave su cui abbiamo costruito il nostro primo film per il mercato italiano – commenta Nicolò Grosoli, Marketing Director di Sector Alarm Italia – La serenità di poter delegare a veri esperti di sicurezza la protezione della propria famiglia e della propria casa, con un sistema che non è un semplice allarme ma una soluzione completa contro tutto ciò che può accadere: furti, effrazioni, allagamenti, principi d’incendio, emergenze sanitarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sector Alarm in tv con il suo primo spot a firma Sbam

