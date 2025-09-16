Secondo un analisi Il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci con il Villaggio Italia e i Villaggi in Italia ha moltiplicato per 62 volte l' investimento iniziale

Iodonna.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

R oma, 16 set. (askanews) – Il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci con il Villaggio Italia e i Villaggi in Italia ha generato complessivamente un ritorno economico totale pari a 3,04 miliardi di euro, con un moltiplicando l’investimento iniziale per oltre 62 volte, secondo le analisi realizzate da Interbrand e dal Centro Studi di Confindustria con l’università Sapienza di Roma. I risultati del tour sono stati presentati presso il Tempio di Venere all’interno del Parco Archeologico del Colosseo alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e di altri rappresentanti del governo. Il contributo della fase Mondiale del Tour Vespucci all’export, secondo la stima realizzata attraverso la piattaforma “Confindustria ExPand”, è pari a 479 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

secondo un analisi il tour mondiale di nave amerigo vespucci con il villaggio italia e i villaggi in italia ha moltiplicato per 62 volte l investimento iniziale

© Iodonna.it - Secondo un analisi, Il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci con il Villaggio Italia e i Villaggi in Italia ha moltiplicato per 62 volte l'investimento iniziale.

In questa notizia si parla di: secondo - analisi

Audience tv 2025: analisi delle quotazioni nel secondo trimestre tra cbs, fox e cnn

Tv a pagamento, l’andamento nel secondo trimestre del 2025. L’analisi in Italia e nel mondo

PS6 dovrebbe avere 24 GB di RAM per contenere i costi, secondo delle analisi

Nel 2026 il Vespucci sbarcherà a New York. Dal tour mondiale ricavi oltre i 3 miliardi; Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, ritorno economico totale da 3,04 miliardi; Tour Mondiale Vespucci, ritorno economico totale da 3,04 miliardi.

secondo analisi tour mondialeTour Mondiale Amerigo Vespucci: grande successo - Si è tenuta a Roma, presso il Tempio di Venere all’interno del Parco Archeologico del Colosseo, la presentazione dei risultati complessivi e dell’analisi ... Da funweek.it

secondo analisi tour mondialeTOUR MONDIALE DI NAVE VESPUCCI, - Secondo le analisi realizzate da Interbrand e dal Centro Studi di Confindustria con l’università Sapienza di Roma, il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci con il Villaggio Italia e il Villaggio In I ... Scrive 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Secondo Analisi Tour Mondiale