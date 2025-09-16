Secondo un analisi Il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci con il Villaggio Italia e i Villaggi in Italia ha moltiplicato per 62 volte l' investimento iniziale
R oma, 16 set. (askanews) – Il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci con il Villaggio Italia e i Villaggi in Italia ha generato complessivamente un ritorno economico totale pari a 3,04 miliardi di euro, con un moltiplicando l’investimento iniziale per oltre 62 volte, secondo le analisi realizzate da Interbrand e dal Centro Studi di Confindustria con l’università Sapienza di Roma. I risultati del tour sono stati presentati presso il Tempio di Venere all’interno del Parco Archeologico del Colosseo alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e di altri rappresentanti del governo. Il contributo della fase Mondiale del Tour Vespucci all’export, secondo la stima realizzata attraverso la piattaforma “Confindustria ExPand”, è pari a 479 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
