Se n’è andato l’allenatore Babbini

Lutto nel mondo del calcio pistoiese. E’ morto Stefano Babbini, sconfitto a 70 anni da una malattia con cui ha combattuto strenuamente. Era nello staff tecnico del settore giovanile della WOrange, la società di calcio femminile "satellite" della FC, così come nel Pistoia Nord. Nato il 2 agosto 1955, ha portato avanti una lunga attività di allenatore nel calcio giovanile, dilettantistico e non. Ricordiamo gli anni disputati sul territorio con il Ramini, la Pistoiese e il Via Nova, ma ha ricoperto questo ruolo anche in società ugualmente prestigiose come Valdera, Montelupo, Viareggio, Empoli e Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

