Se la Lega di Salvini avesse  il coraggio direbbe a Vannacci che la sua è violenza mascherata da libertà

La Lega di Salvini ha deciso di affidare la propria identità a un uomo che della parola “libertà” fa un travestimento: Roberto Vannacci. A Firenze, davanti a una platea costruita su misura, ha avuto la sfacciataggine di dire che “la violenza è sempre a sinistra”. Una frase che, da sola, basterebbe a squalificare qualsiasi leader politico serio. Ma che diventa intollerabile se pronunciata da chi pretende di incarnare valori patriottici e militari. Il punto non è Vannacci: lui è solo un personaggio cresciuto a colpi di slogan, convinto che la provocazione sia un’arma politica. Il punto è la Lega, incapace di dirgli quello che chiunque dotato di decenza dovrebbe dirgli in faccia: che il suo linguaggio è un insulto all’intelligenza degli italiani, che la sua idea di libertà è il diritto di offendere, che la sua retorica muscolare è in realtà una forma di violenza verbale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

