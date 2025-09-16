Se entrerò in Regione dovrò lasciare il Comune Ma non abbandono la città

Francesca D’Alessandro, vicesindaco di Macerata, è tra i candidati per consigliere regionale nella lista di Fratelli d’Italia. D’Alessandro, essere vicesindaco di un capoluogo può essere una spinta per le elezioni? "Facilita avere ricoperto un ruolo istituzionale perché si conosce ancora meglio il territorio, ma anche come funziona la macchina amministrativa. Può essere quindi un ottimo aiuto e un punto di partenza per un ruolo che ha un orizzonte più grande". Nel caso in cui dovesse entrare in consiglio regionale, dovrà dimettersi dalla carica? "Sono ruolo incompatibili – spiega D’Alessandro, insegnante di italiano, latino, storia e geografia al Classico-Linguistico –, ma non abbandonerei la mia città se andassi in Regione, anzi la sosterrei ancora meglio conoscendo dopo cinque anni le necessità e le potenzialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

